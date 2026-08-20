Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection
Kinderschoenen
Binnen, buiten of tijdens een potje zaalvoetbal langs de weg: de Tiempo Streetgato is altijd en overal klaar voor de wedstrijd. Een synthetisch bovenwerk en een platte buitenzool zorgen voor een uitstekende balcontrole, zodat je op verschillende ondergronden de controle behoudt. Met de levendige LEGO® blokjesprint en de glanzende metallic rand creëer je een look met meer dan genoeg stijl.
- Weergegeven kleur: Metallic Silver/Green Strike/Zwart/Wit
- Stijl: IO2390-001
Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection
Binnen, buiten of tijdens een potje zaalvoetbal langs de weg: de Tiempo Streetgato is altijd en overal klaar voor de wedstrijd. Een synthetisch bovenwerk en een platte buitenzool zorgen voor een uitstekende balcontrole, zodat je op verschillende ondergronden de controle behoudt. Met de levendige LEGO® blokjesprint en de glanzende metallic rand creëer je een look met meer dan genoeg stijl.
Nike Football x LEGO Collection
Speel er op los met een complete reeks stoere prints die zijn gemaakt van LEGO blokjes.
Gemaakt voor basketbal
Het stevige synthetische bovenwerk zorgt voor een soepel balgevoel bij het dribbelen, passen en schieten. Het speciaal ontworpen profiel op de buitenzool zorgt ervoor dat je voeten grip hebben op de speelplaats en op het veld.
Speel wild
De kleurrijke stippenprint op het bovenwerk is geïnspireerd op twee van de wildste wezens uit de jungle: pijlgifkikkers en jaguars.
Productgegevens
- Lage kraag
- Klassieke veters
- Weergegeven kleur: Metallic Silver/Green Strike/Zwart/Wit
- Stijl: IO2390-001
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection