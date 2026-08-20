Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection kinderschoenen

Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection

€ 64,99

Binnen, buiten of tijdens een potje zaalvoetbal langs de weg: de Tiempo Streetgato is altijd en overal klaar voor de wedstrijd. Een synthetisch bovenwerk en een platte buitenzool zorgen voor een uitstekende balcontrole, zodat je op verschillende ondergronden de controle behoudt. Met de levendige LEGO® blokjesprint en de glanzende metallic rand creëer je een look met meer dan genoeg stijl.

Nike Football x LEGO Collection

Speel er op los met een complete reeks stoere prints die zijn gemaakt van LEGO blokjes.

Gemaakt voor basketbal

Het stevige synthetische bovenwerk zorgt voor een soepel balgevoel bij het dribbelen, passen en schieten. Het speciaal ontworpen profiel op de buitenzool zorgt ervoor dat je voeten grip hebben op de speelplaats en op het veld.

Speel wild

De kleurrijke stippenprint op het bovenwerk is geïnspireerd op twee van de wildste wezens uit de jungle: pijlgifkikkers en jaguars.