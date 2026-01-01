Jordan Sport Hoop Fleece
Hoodie voor heren
Zie er fris uit, zowel op het veld als daarbuiten, in onze premium, lichte fleece. Deze hoodie is glad aan de binnen- en buitenkant en biedt veel warmte zonder volume. Bovendien houdt het zweetafvoerende materiaal je droog en comfortabel als je work-out echt op gang komt.
- Weergegeven kleur: True Blue
- Stijl: IM7551-485
Jordan Sport Hoop Fleece
Zie er fris uit, zowel op het veld als daarbuiten, in onze premium, lichte fleece. Deze hoodie is glad aan de binnen- en buitenkant en biedt veel warmte zonder volume. Bovendien houdt het zweetafvoerende materiaal je droog en comfortabel als je work-out echt op gang komt.
Voordelen
Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Productgegevens
- Body: 69% katoen/31% polyester. Voering capuchon: 69% katoen/31% polyester.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: True Blue
- Stijl: IM7551-485
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,88 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Jordan Sport Hoop Fleece