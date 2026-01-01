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Jordan Sport Crossover fleecehoodie voor heren - Zwart

Gerecyclede materialen

Jordan Sport Crossover

Fleecehoodie voor heren

€ 74,99
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Of je nu traint of gewoon met je team rondhangt, je hebt een hoodie nodig waarmee dat allemaal kan. Deze laag van sweatstof is glad aan de buitenkant en heeft kleine ongeborstelde lusjes aan de binnenkant. Hij zit boordevol zweetafvoerende technologie zodat je fris blijft, wat je ook doet.


  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IM7764-010

Jordan Sport Crossover

€ 74,99

Of je nu traint of gewoon met je team rondhangt, je hebt een hoodie nodig waarmee dat allemaal kan. Deze laag van sweatstof is glad aan de buitenkant en heeft kleine ongeborstelde lusjes aan de binnenkant. Hij zit boordevol zweetafvoerende technologie zodat je fris blijft, wat je ook doet.

Pluspunten

Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

Productgegevens

  • Body: 70% katoen, 30% polyester; ribbels: 97% katoen, 3% elastaan; voering capuchon: 100% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IM7764-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Jordan Sport Crossover fleecehoodie voor heren

    Jordan Sport Crossover

    € 74,99

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