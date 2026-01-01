Gerecyclede materialen
Jordan Sport Crossover
Fleecehoodie voor heren
Of je nu traint of gewoon met je team rondhangt, je hebt een hoodie nodig waarmee dat allemaal kan. Deze laag van sweatstof is glad aan de buitenkant en heeft kleine ongeborstelde lusjes aan de binnenkant. Hij zit boordevol zweetafvoerende technologie zodat je fris blijft, wat je ook doet.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IM7764-010
Jordan Sport Crossover
Of je nu traint of gewoon met je team rondhangt, je hebt een hoodie nodig waarmee dat allemaal kan. Deze laag van sweatstof is glad aan de buitenkant en heeft kleine ongeborstelde lusjes aan de binnenkant. Hij zit boordevol zweetafvoerende technologie zodat je fris blijft, wat je ook doet.
Pluspunten
Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Productgegevens
- Body: 70% katoen, 30% polyester; ribbels: 97% katoen, 3% elastaan; voering capuchon: 100% katoen
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IM7764-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Jordan Sport Crossover