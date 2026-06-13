Jordan geperforeerde sporttas (40 liter)

Nice bag, not complete
Wailam
Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.
Draag je spullen als een echte basketbalspeler en geef je look een upgrade met deze strakke sporttas, gemaakt van stevig imitatieleer en voorzien van een geborduurd logo. Het hoofdvak is ruim genoeg voor je sportspullen, dagelijkse essentials of een nachtje weg. Een binnenzak houdt kleinere spullen binnen handbereik en de schouderband is afneembaar en verstelbaar, zodat je de tas op verschillende manieren dragen.
Jordan
Draag je spullen als een echte basketbalspeler en geef je look een upgrade met deze strakke sporttas, gemaakt van stevig imitatieleer en voorzien van een geborduurd logo. Het hoofdvak is ruim genoeg voor je sportspullen, dagelijkse essentials of een nachtje weg. Een binnenzak houdt kleinere spullen binnen handbereik en de schouderband is afneembaar en verstelbaar, zodat je de tas op verschillende manieren dragen.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4 sterren
Nice bag, not complete
Wailam
Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.
Jordan