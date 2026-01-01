Jordan
Geperforeerde draagtas (30,5 liter)
Draag je spullen als een echte basketbalspeler en geef je look een upgrade met deze strakke draagtas, gemaakt van stevig geperforeerd imitatieleer en voorzien van een geborduurd logo. Het hoofdvak is ruim genoeg voor boodschappen, je dagelijkse spullen of een overnachting. Het binnenvak helpt je om kleinere spullen waar je snel en gemakkelijk bij wilt kunnen veilig op te bergen. De schouderbandjes zijn lang genoeg om over de schouder te dragen voor handsfree dragen.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IR8412-010
Jordan
Draag je spullen als een echte basketbalspeler en geef je look een upgrade met deze strakke draagtas, gemaakt van stevig geperforeerd imitatieleer en voorzien van een geborduurd logo. Het hoofdvak is ruim genoeg voor boodschappen, je dagelijkse spullen of een overnachting. Het binnenvak helpt je om kleinere spullen waar je snel en gemakkelijk bij wilt kunnen veilig op te bergen. De schouderbandjes zijn lang genoeg om over de schouder te dragen voor handsfree dragen.
Productgegevens
- 31 x 48 x 20 cm (hxlxd). Lengte handvat: 27 cm
- Hoofdgedeelte/Handgrepen/: 100% polyurethaan. Voering: 100% polyester
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IR8412-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Jordan