Jordan Flight Fleece
Dameshoodie van sweatstof met korte mouwen
Deze top is geïnspireerd door de klassieke korte MJ hoodie en heeft een ruimvallende pasvorm bij de borst met precies genoeg ruimte. Hij is gemaakt van fijne fleece die glad is aan de buitenkant en zacht geborsteld aan de binnenkant. De met satijn gevoerde capuchon houdt het natuurlijke vocht van je haar vast om pluis te verminderen en breuk te voorkomen.
- Weergegeven kleur: Zwart/Deep Royal/University Red
- Stijl: IM6961-010
Jordan Flight Fleece
Deze top is geïnspireerd door de klassieke korte MJ hoodie en heeft een ruimvallende pasvorm bij de borst met precies genoeg ruimte. Hij is gemaakt van fijne fleece die glad is aan de buitenkant en zacht geborsteld aan de binnenkant. De met satijn gevoerde capuchon houdt het natuurlijke vocht van je haar vast om pluis te verminderen en breuk te voorkomen.
Productgegevens
- Zakken
- Met satijn gevoerde capuchon
- Body: 90% katoen/10% polyester. Rib: 97% katoen/3% elastaan. Zakken: 100% polyester. Capuchonvoering: 100% polyester.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Deep Royal/University Red
- Stijl: IM6961-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,80 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Jordan Flight Fleece.
Jordan Flight Fleece