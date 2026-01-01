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Jordan Flight Cotton Essentials boxershorts voor kids (3 stuks) - Obsidian

Jordan

Flight Cotton Essentials boxershorts voor kids (3 stuks)

€ 29,99
Obsidian
Hemp

Of je nu op school bent, in de sportschool of op het veld, deze boxershorts vormen de basis van performancekleding. Ze zijn gemaakt van ventilerende, rekbare katoenjersey. De elastische tailleband zorgt voor een comfortabele pasvorm en aan de voorkant is er een gesloten, dubbel voorvakje dat steun biedt waar je dat nodig hebt.


  • Weergegeven kleur: Obsidian
  • Stijl: IU5385-451

Jordan

€ 29,99

Of je nu op school bent, in de sportschool of op het veld, deze boxershorts vormen de basis van performancekleding. Ze zijn gemaakt van ventilerende, rekbare katoenjersey. De elastische tailleband zorgt voor een comfortabele pasvorm en aan de voorkant is er een gesloten, dubbel voorvakje dat steun biedt waar je dat nodig hebt.

Productgegevens

  • Bestaat uit 3 boxershorts
  • 95% katoen/5% elastaan
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Obsidian
  • Stijl: IU5385-451

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Jordan Flight Cotton Essentials boxershorts voor kids (3 stuks)

    Jordan

    € 29,99

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