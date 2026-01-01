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Inter Milan City Side Nike fleece voetbalhoodie voor heren - Zwart/University Gold

Inter Milan City Side

Nike fleece voetbalhoodie voor heren

€ 89,99
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Deze Inter Milan hoodie bestaat uit halfzware, geborstelde fleece die extra zacht aanvoelt aan de binnenkant en glad is aan de buitenkant. De standaardpasvorm voelt ontspannen aan.


  • Weergegeven kleur: Zwart/University Gold
  • Stijl: IO3442-010

Inter Milan City Side

€ 89,99

Deze Inter Milan hoodie bestaat uit halfzware, geborstelde fleece die extra zacht aanvoelt aan de binnenkant en glad is aan de buitenkant. De standaardpasvorm voelt ontspannen aan.

Productgegevens

  • Capuchon met trekkoord
  • Afgescheiden buidelzak
  • Geribde zoom en boorden
  • Body: 80% katoen/20% polyester. Vlakken: 100% polyester. Voering capuchon: 100% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/University Gold
  • Stijl: IO3442-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,88 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Inter Milan City Side Nike fleece voetbalhoodie voor heren

    Inter Milan City Side

    € 89,99

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