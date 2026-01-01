Gerecyclede materialen
Inter Milan 2026 Stadium SE
Nike ACG Dri-FIT replica voetbalshirt voor heren
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Voor de allereerste keer neemt ACG Inter Milan van het veld mee naar de Alpen. Gebaseerd op de band tussen Milanezen en de natuur, laat deze replica-jersey je je club vertegenwoordigen, waar je ook bent. Als je echt de hoogte in gaat, draag er dan een jack overheen.
- Weergegeven kleur: Hyper Blue/Zwart/Safety Orange
- Stijl: IM6998-413
Inter Milan 2026 Stadium SE
Voor de allereerste keer neemt ACG Inter Milan van het veld mee naar de Alpen. Gebaseerd op de band tussen Milanezen en de natuur, laat deze replica-jersey je je club vertegenwoordigen, waar je ook bent. Als je echt de hoogte in gaat, draag er dan een jack overheen.
Gebaseerd op wat de profs dragen
In onze Stadium collectie worden replicadesigndetails gecombineerd met zweetafvoerende technologie voor een wedstrijdlook die is geïnspireerd op je favoriete team.
Blijf droog
Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Productgegevens
- Replicadesign
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Hyper Blue/Zwart/Safety Orange
- Stijl: IM6998-413
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.