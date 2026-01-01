Inter Milan 2026 Stadium SE

€ 99,99

Voor de allereerste keer neemt ACG Inter Milan van het veld mee naar de Alpen. Gebaseerd op de band tussen Milanezen en de natuur, laat deze replica-jersey je je club vertegenwoordigen, waar je ook bent. Als je echt de hoogte in gaat, draag er dan een jack overheen.

Gebaseerd op wat de profs dragen

In onze Stadium collectie worden replicadesigndetails gecombineerd met zweetafvoerende technologie voor een wedstrijdlook die is geïnspireerd op je favoriete team.

Blijf droog

Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.