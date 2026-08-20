Gerecyclede materialen
Inter Milan 2026 Match SE
Nike ACG Dri-FIT ADV authentiek voetbalshirt voor heren
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Voor de allereerste keer neemt ACG Inter Milan van het veld mee naar de Alpen. Gebaseerd op de band tussen Milanezen en de natuur, laat deze authentieke jersey je je club vertegenwoordigen, waar je ook bent. Als je echt de hoogte in gaat, draag er dan een jack overheen.
- Weergegeven kleur: Hyper Blue/Zwart/Safety Orange
- Stijl: IB3141-413
Inter Milan 2026 Match SE
Voor de allereerste keer neemt ACG Inter Milan van het veld mee naar de Alpen. Gebaseerd op de band tussen Milanezen en de natuur, laat deze authentieke jersey je je club vertegenwoordigen, waar je ook bent. Als je echt de hoogte in gaat, draag er dan een jack overheen.
Uitzonderlijke ventilatie
Nike Dri-FIT ADV tilt onze zweetafvoerende technologie naar een hoger niveau met geavanceerde koeling en ventilerende zones om je droog en comfortabel te houden.
Net als de pro's
Met onze Match collectie kun je precies hetzelfde dragen als de profs. We hebben authentieke designdetails gecombineerd met lichte, sneldrogende technologie om je fris en comfortabel te houden op het veld.
Productgegevens
- Authentiek design
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Hyper Blue/Zwart/Safety Orange
- Stijl: IB3141-413
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.