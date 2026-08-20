Inter Milan 2026 Match SE

€ 149,99

Voor de allereerste keer neemt ACG Inter Milan van het veld mee naar de Alpen. Gebaseerd op de band tussen Milanezen en de natuur, laat deze authentieke jersey je je club vertegenwoordigen, waar je ook bent. Als je echt de hoogte in gaat, draag er dan een jack overheen.

Uitzonderlijke ventilatie

Nike Dri-FIT ADV tilt onze zweetafvoerende technologie naar een hoger niveau met geavanceerde koeling en ventilerende zones om je droog en comfortabel te houden.

Net als de pro's

Met onze Match collectie kun je precies hetzelfde dragen als de profs. We hebben authentieke designdetails gecombineerd met lichte, sneldrogende technologie om je fris en comfortabel te houden op het veld.