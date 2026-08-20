triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 6
Inter Milan 2026 Match SE Nike ACG Dri-FIT ADV authentiek voetbalshirt voor heren - Hyper Blue/Zwart/Safety Orange

Gerecyclede materialen

Inter Milan 2026 Match SE

Nike ACG Dri-FIT ADV authentiek voetbalshirt voor heren

€ 149,99
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels

Voor de allereerste keer neemt ACG Inter Milan van het veld mee naar de Alpen. Gebaseerd op de band tussen Milanezen en de natuur, laat deze authentieke jersey je je club vertegenwoordigen, waar je ook bent. Als je echt de hoogte in gaat, draag er dan een jack overheen.


  • Weergegeven kleur: Hyper Blue/Zwart/Safety Orange
  • Stijl: IB3141-413

Inter Milan 2026 Match SE

€ 149,99

Voor de allereerste keer neemt ACG Inter Milan van het veld mee naar de Alpen. Gebaseerd op de band tussen Milanezen en de natuur, laat deze authentieke jersey je je club vertegenwoordigen, waar je ook bent. Als je echt de hoogte in gaat, draag er dan een jack overheen.

Uitzonderlijke ventilatie

Nike Dri-FIT ADV tilt onze zweetafvoerende technologie naar een hoger niveau met geavanceerde koeling en ventilerende zones om je droog en comfortabel te houden.

Net als de pro's

Met onze Match collectie kun je precies hetzelfde dragen als de profs. We hebben authentieke designdetails gecombineerd met lichte, sneldrogende technologie om je fris en comfortabel te houden op het veld.

Productgegevens

  • Authentiek design
  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Hyper Blue/Zwart/Safety Orange
  • Stijl: IB3141-413

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.