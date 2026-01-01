Nike
Fleece hardloophoodie met rits voor heren
Blijf in je flow, ook als het zweet al is opgedroogd. De middelzware fleece van deze hoodie voelt aan de binnenkant extra zacht en aan de buitenkant glad, en geeft je dat comfortabele gevoel na het hardlopen dankzij de extra ruime pasvorm.
- Weergegeven kleur: Dark Grey Heather/Bright Crimson
- Stijl: IU3945-063
Nike
Blijf in je flow, ook als het zweet al is opgedroogd. De middelzware fleece van deze hoodie voelt aan de binnenkant extra zacht en aan de buitenkant glad, en geeft je dat comfortabele gevoel na het hardlopen dankzij de extra ruime pasvorm.
Pluspunten
- De oversized pasvorm heeft een ruime feel bij de body.
- De capuchon met dubbele laag zorgt voor een zacht gevoel en structuur.
Productgegevens
- Graphics op de voor- en achterkant
- Body: 80% katoen/20% polyester. Capuchonvoering: 80% katoen/20% polyester.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Dark Grey Heather/Bright Crimson
- Stijl: IU3945-063
Maat en pasvorm
- Oversized pasvorm: ruimvallend en baggy
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike .
Nike