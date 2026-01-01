triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 6
Nike fleece hardloophoodie met rits voor heren - Dark Grey Heather/Bright Crimson

Nike

Fleece hardloophoodie met rits voor heren

€ 94,99
Selecteer maatMaatwijzer

Blijf in je flow, ook als het zweet al is opgedroogd. De middelzware fleece van deze hoodie voelt aan de binnenkant extra zacht en aan de buitenkant glad, en geeft je dat comfortabele gevoel na het hardlopen dankzij de extra ruime pasvorm.


  • Weergegeven kleur: Dark Grey Heather/Bright Crimson
  • Stijl: IU3945-063

Nike

€ 94,99

Blijf in je flow, ook als het zweet al is opgedroogd. De middelzware fleece van deze hoodie voelt aan de binnenkant extra zacht en aan de buitenkant glad, en geeft je dat comfortabele gevoel na het hardlopen dankzij de extra ruime pasvorm.

Pluspunten

  • De oversized pasvorm heeft een ruime feel bij de body.
  • De capuchon met dubbele laag zorgt voor een zacht gevoel en structuur.

Productgegevens

  • Graphics op de voor- en achterkant
  • Body: 80% katoen/20% polyester. Capuchonvoering: 80% katoen/20% polyester.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Dark Grey Heather/Bright Crimson
  • Stijl: IU3945-063

Maat en pasvorm

    • Oversized pasvorm: ruimvallend en baggy
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (0)

Geen beoordelingen

Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike .

    Nike fleece hardloophoodie met rits voor heren

    Nike

    € 94,99

    Maak de look af