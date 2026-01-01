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Nike Fairway Fresh ruimvallend golfvest voor heren - Light Orewood Brown/Diffused Blue

Nike Fairway Fresh

Ruimvallend golfvest voor heren

€ 119,99
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Sommige banen zijn moeilijk, hoe je het ook wendt of keert. De tartanprint op dit knusse vest put inspiratie uit de topografie van een van de beste banen van Engeland en geeft een nieuwe interpretatie van camouflage vanuit een golfperspectief. De ruime pasvorm en het zachte, double-knit design maken het een favoriet, zowel op de baan als daarbuiten.


  • Weergegeven kleur: Light Orewood Brown/Diffused Blue
  • Stijl: IO0687-104

Nike Fairway Fresh

€ 119,99

Sommige banen zijn moeilijk, hoe je het ook wendt of keert. De tartanprint op dit knusse vest put inspiratie uit de topografie van een van de beste banen van Engeland en geeft een nieuwe interpretatie van camouflage vanuit een golfperspectief. De ruime pasvorm en het zachte, double-knit design maken het een favoriet, zowel op de baan als daarbuiten.

Pluspunten

  • Het middelzware jacquard knit materiaal voelt zacht en warm aan en heeft een subtiele val.
  • De allover print biedt een bovenaanzicht van enkele van de meest memorabele holes in de golfsport.

Productgegevens

  • Sluiting met knopen
  • 70% polyester/10% acryl/10% rayon/7% wol/3% elastaan.
  • Handwas (koud)
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Light Orewood Brown/Diffused Blue
  • Stijl: IO0687-104

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,88 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Fairway Fresh ruimvallend golfvest voor heren

    Nike Fairway Fresh

    € 119,99

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