 
afbeelding 1 van 2
Nike Everyday Lightweight trainingsenkelsokken (3 paar) - Zwart/Wit

Nike Everyday Lightweight

Trainingsenkelsokken (3 paar)

€ 15,99
Zwart/Wit
Wit/Zwart
Meerkleurig

Vlieg door je work-out met de Nike Everyday Lightweight sokken. Zacht garen met zweetafvoerende technologie houdt je voeten droog en comfortabel.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: SX7677-010

Nike Everyday Lightweight

€ 15,99

ZWEETAFVOEREND COMFORT.

Vlieg door je work-out met de Nike Everyday Lightweight sokken. Zacht garen met zweetafvoerende technologie houdt je voeten droog en comfortabel.

Pluspunten

  • Dri-FIT technologie houdt je voeten droog en comfortabel.
  • Geribde boorden houden de sokken op hun plek.
  • De band om de voetholte zorgt voor een ondersteunend gevoel.

Productgegevens

  • Materiaal: effen: 61% katoen/36% polyester/3% polyurethaan. Gemêleerd: 58% katoen/40% polyester/2% polyurethaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: SX7677-010

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Geen beoordelingen

    Nike Everyday Lightweight trainingsenkelsokken (3 paar)

    Nike Everyday Lightweight

    € 15,99