afbeelding 1 van 2
Nike Everyday Lightweight
Trainingsenkelsokken (3 paar)
€ 15,99
Vlieg door je work-out met de Nike Everyday Lightweight sokken. Zacht garen met zweetafvoerende technologie houdt je voeten droog en comfortabel.
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: SX7677-010
Nike Everyday Lightweight
€ 15,99
ZWEETAFVOEREND COMFORT.
Vlieg door je work-out met de Nike Everyday Lightweight sokken. Zacht garen met zweetafvoerende technologie houdt je voeten droog en comfortabel.
Pluspunten
- Dri-FIT technologie houdt je voeten droog en comfortabel.
- Geribde boorden houden de sokken op hun plek.
- De band om de voetholte zorgt voor een ondersteunend gevoel.
Productgegevens
- Materiaal: effen: 61% katoen/36% polyester/3% polyurethaan. Gemêleerd: 58% katoen/40% polyester/2% polyurethaan.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: SX7677-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Geen beoordelingen
Nike Everyday Lightweight
€ 15,99