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Nike Everyday Elevated Sport crew sokken (3 paar) - Meerkleurig

Nike Everyday Elevated Sport

Crew sokken (3 paar)

€ 19,99
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Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. Zachtere garens die hun vorm behouden, wolkachtige demping en een vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort.


  • Weergegeven kleur: Meerkleurig
  • Stijl: IH8535-901

Nike Everyday Elevated Sport

€ 19,99

Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. Zachtere garens die hun vorm behouden, wolkachtige demping en een vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort.

Pluspunten

  • Dri-FIT technologie houdt je voeten droog en comfortabel.
  • Demping onder de voorvoet en hak verzacht de impact van je work-out.
  • Ventilerende mesh op de bovenkant van de voet verbetert de ventilatie.
  • De band rond de voetholte sluit goed aan en biedt ondersteuning.
  • Versterkte hak en teen zijn gemaakt om lang mee te gaan.
  • We hebben de maat in de onderkant van de sok gebreid om te voorkomen dat de was door elkaar raakt.

Productgegevens

  • 97% polyester/3% elastaan
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Meerkleurig
  • Stijl: IH8535-901

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat L en is 1,83 m lang
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Cómodos y bonitos

    juanf392620330

    Muy cómodos y altos como se describen.

Nike Everyday Elevated Sport crew sokken (3 paar)

Nike Everyday Elevated Sport

€ 19,99

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