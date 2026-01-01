Nike Everyday Elevated kniekousen (1 paar)

Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. De zachtere garens die hun vorm behouden, de wolkachtige demping voor ultiem comfort en de vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort.

Weergegeven kleur: Zwart/Platinum Tint

Stijl: IO1846-010