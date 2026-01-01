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Nike Everyday Elevated
Kniekousen (1 paar)
€ 14,99
Uitverkocht:
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. De zachtere garens die hun vorm behouden, de wolkachtige demping voor ultiem comfort en de vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort.
- Weergegeven kleur: Zwart/Platinum Tint
- Stijl: IO1846-010
Nike Everyday Elevated
€ 14,99
Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. De zachtere garens die hun vorm behouden, de wolkachtige demping voor ultiem comfort en de vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort.
Pluspunten
- Demping bij de hak en bal van de voet heeft een zacht gevoel.
- De speciaal ontwikkelde ondersteuning bij de voetholte en een verbeterde pasvorm zorgen voor een omsloten, comfortabel en stevig gevoel bij de voet.
- Versterkte neus en hak zijn ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse slijtage.
- Nike Dri-FIT technologie houdt je voeten droog en comfortabel.
- Volledige mesh bovenop de voet zorgt voor extra ventilatie.
- De maat is onder de voet is gestikt zodat je paren makkelijk bij elkaar houdt.
Productgegevens
- 97% polyester/3% elastaan
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Platinum Tint
- Stijl: IO1846-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,77 m lang
- Maatwijzer
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Nike Everyday Elevated
€ 14,99