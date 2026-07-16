 
afbeelding 1 van 6
Nike Everyday Elevated crew sokken (2 paar) - Meerkleurig

Nike Everyday Elevated

Crew sokken (2 paar)

€ 17,99
Nike Everyday Elevated crew sokken (2 paar) - Meerkleurig
Nike Everyday Elevated crew sokken (2 paar) - Meerkleurig
Selecteer maatMaatwijzer

Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. De zachtere garens die hun vorm behouden, de wolkachtige demping voor ultiem comfort en de vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort.


  • Weergegeven kleur: Meerkleurig
  • Stijl: IH8594-901

Nike Everyday Elevated

€ 17,99

Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. De zachtere garens die hun vorm behouden, de wolkachtige demping voor ultiem comfort en de vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort.

Pluspunten

  • Demping bij de hak en bal van de voet heeft een zacht gevoel.
  • De speciaal ontwikkelde ondersteuning bij de voetholte en een verbeterde pasvorm zorgen voor een omsloten, comfortabel en stevig gevoel bij de voet.
  • Versterkte neus en hak zijn ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse slijtage.
  • Nike Dri-FIT technologie houdt je voeten droog en comfortabel.
  • Volledige mesh bovenop de voet zorgt voor extra ventilatie.
  • De maat is onder de voet is gestikt zodat je paren makkelijk bij elkaar houdt.

Productgegevens

  • Geborduurde 'Just Do It' graphic
  • 67% katoen/30% polyester/3% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Meerkleurig
  • Stijl: IH8594-901

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Je recommande!

    ThelmaW

    Les couleurs sont top, les détails et la matière font la différence

Nike Everyday Elevated crew sokken (2 paar)

Nike Everyday Elevated

€ 17,99

Maak de look af

Item 3 of 69