Nike Everyday Elevated crew sokken (2 paar)

Je recommande!
ThelmaW
Les couleurs sont top, les détails et la matière font la différence
Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. De zachtere garens die hun vorm behouden, de wolkachtige demping voor ultiem comfort en de vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort.
Nike Everyday Elevated
Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. De zachtere garens die hun vorm behouden, de wolkachtige demping voor ultiem comfort en de vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Je recommande!
ThelmaW
Les couleurs sont top, les détails et la matière font la différence
Nike Everyday Elevated