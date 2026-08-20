Nike Everyday Cushioned
Onzichtbare trainingssokken (6 paar)
Vlieg door je work-out met de Nike Everyday Cushioned sokken. De dikke onderkant van badstof zorgt voor extra comfort bij voetoefeningen en gewichtheffen. Een geribde band bij de voetholte omsluit je middenvoet voor een ondersteunend gevoel.
- Weergegeven kleur: Wit/Zwart
- Stijl: SX7675-100
Nike Everyday Cushioned
COMFORT EN ONDERSTEUNING.
Vlieg door je work-out met de Nike Everyday Cushioned sokken. De dikke onderkant van badstof zorgt voor extra comfort bij voetoefeningen en gewichtheffen. Een geribde band bij de voetholte omsluit je middenvoet voor een ondersteunend gevoel.
Pluspunten
- Dri-FIT technologie houdt je voeten droog en comfortabel.
- Dikke onderkant van badstof biedt comfort en schokbescherming.
- Geribde band om de voetholte zorgt voor een ondersteunend gevoel.
- No-show design zorgt voor een onopvallende look.
Productgegevens
- Materiaal: effen: 74% katoen/24% polyester/1% elastaan/1% nylon. Gemêleerd: 67% katoen/31% polyester/1% elastaan/1% nylon.
- Machinewasbaar
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Wit/Zwart
- Stijl: SX7675-100
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Everyday Cushioned