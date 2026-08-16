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Nike Everyday Cushioned Crew trainingssokken (6 paar) - Carbon Heather/Zwart

Nike Everyday Cushioned

Crew trainingssokken (6 paar)

€ 24,99
Carbon Heather/Zwart
Wit/Zwart
Zwart/Wit
Meerkleurig
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Vlieg door je work-out met de Nike Everyday Cushioned sokken. De dikke onderkant van badstof zorgt voor extra comfort bij voetoefeningen en gewichtheffen. Een geribde band bij de voetholte omsluit je middenvoet voor een ondersteunend gevoel.


  • Weergegeven kleur: Carbon Heather/Zwart
  • Stijl: SX7666-064

Nike Everyday Cushioned

€ 24,99

COMFORT EN ONDERSTEUNING.

Vlieg door je work-out met de Nike Everyday Cushioned sokken. De dikke onderkant van badstof zorgt voor extra comfort bij voetoefeningen en gewichtheffen. Een geribde band bij de voetholte omsluit je middenvoet voor een ondersteunend gevoel.

Pluspunten

  • Dri-FIT technologie houdt je voeten droog en comfortabel.
  • Dikke onderkant van badstof biedt comfort en schokbescherming.
  • Geribde band om de voetholte zorgt voor een ondersteunend gevoel.
  • Het design bedekt je enkel en het onderste deel van je kuit.

Productgegevens

  • Materiaal: 67% katoen/30% polyester/2% spandex/1% nylon
  • Machinewasbaar
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Carbon Heather/Zwart
  • Stijl: SX7666-064

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (641)

4.5 sterren

  • Sfortuna?

    AlfredoA356697544

    Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio

  • Skarpety idealne, rozmiarówka nieco zaniżona.

    MateuszW562317005

    Biegam w Nike Vaporfly 4, Zoom Fly 6 i Vomero Premium - wszystkie w rozmiarze 44. Skarpetki wybieram 38-42 i pasują idealnie.

  • maxim846422578

    Perfect goede zachte stof kopen zou ik zeggen

Nike Everyday Cushioned Crew trainingssokken (6 paar)

Nike Everyday Cushioned

€ 24,99

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