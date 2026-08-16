Nike Everyday Cushioned Crew trainingssokken (6 paar)

Vlieg door je work-out met de Nike Everyday Cushioned sokken. De dikke onderkant van badstof zorgt voor extra comfort bij voetoefeningen en gewichtheffen. Een geribde band bij de voetholte omsluit je middenvoet voor een ondersteunend gevoel.

Weergegeven kleur: Carbon Heather/Zwart

Stijl: SX7666-064