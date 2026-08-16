Nike Everyday Cushioned Crew trainingssokken (6 paar)

Sfortuna?
AlfredoA356697544
Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio
Vlieg door je work-out met de Nike Everyday Cushioned sokken. De dikke onderkant van badstof zorgt voor extra comfort bij voetoefeningen en gewichtheffen. Een geribde band bij de voetholte omsluit je middenvoet voor een ondersteunend gevoel.
Nike Everyday Cushioned
COMFORT EN ONDERSTEUNING.
Vlieg door je work-out met de Nike Everyday Cushioned sokken. De dikke onderkant van badstof zorgt voor extra comfort bij voetoefeningen en gewichtheffen. Een geribde band bij de voetholte omsluit je middenvoet voor een ondersteunend gevoel.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.5 sterren
Sfortuna?
AlfredoA356697544
Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio
Skarpety idealne, rozmiarówka nieco zaniżona.
MateuszW562317005
Biegam w Nike Vaporfly 4, Zoom Fly 6 i Vomero Premium - wszystkie w rozmiarze 44. Skarpetki wybieram 38-42 i pasują idealnie.
maxim846422578
Perfect goede zachte stof kopen zou ik zeggen
Nike Everyday Cushioned