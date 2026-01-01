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Nike Essentials Hooded Coverall coverall voor baby's - Pale Ivory

Nike Essentials Hooded Coverall

Coverall voor baby's

€ 27,99
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De kleinste atleten voelen zich helemaal comfortabel in deze coverall van zachte sweatstof die heerlijk aanvoelt op de gevoelige huid van je baby. De rits over de hele lengte maakt omkleden en verschonen makkelijk. De capuchon biedt optionele extra bedekking en een superzacht gevoel.


  • Weergegeven kleur: Pale Ivory
  • Stijl: FV4455-110

Nike Essentials Hooded Coverall

€ 27,99

De kleinste atleten voelen zich helemaal comfortabel in deze coverall van zachte sweatstof die heerlijk aanvoelt op de gevoelige huid van je baby. De rits over de hele lengte maakt omkleden en verschonen makkelijk. De capuchon biedt optionele extra bedekking en een superzacht gevoel.

Pluspunten

Verschonen, aankleden en aantrekken van een extra laagje gaat makkelijk dankzij de ritssluiting over de hele lengte.

Productgegevens

  • 60% katoen/40% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Pale Ivory
  • Stijl: FV4455-110

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Essentials Hooded Coverall coverall voor baby's

    Nike Essentials Hooded Coverall

    € 27,99

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