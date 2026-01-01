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Erling Haaland Club Fleece
Nike voetbalsweatshirt met ronde hals voor kids
30% korting
Deze fleecetop, met een print geïnspireerd op Erlings magnetische effect op het veld, is gemaakt om je warm te houden terwijl je je favoriete speler steunt.
- Weergegeven kleur: Obsidian/Green Strike
- Stijl: IO5902-451
Erling Haaland Club Fleece
30% korting
Deze fleecetop, met een print geïnspireerd op Erlings magnetische effect op het veld, is gemaakt om je warm te houden terwijl je je favoriete speler steunt.
Productgegevens
- Body: 80% katoen/20% polyester. Rib: 97% katoen/3% elastaan.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Obsidian/Green Strike
- Stijl: IO5902-451
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,57 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Erling Haaland Club Fleece
30% korting