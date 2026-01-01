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Erling Haaland Club Fleece Nike voetbalsweatshirt met ronde hals voor kids - Obsidian/Green Strike

Erling Haaland Club Fleece

Nike voetbalsweatshirt met ronde hals voor kids

30% korting
Obsidian/Green Strike
Phantom/Hot Punch

Deze fleecetop, met een print geïnspireerd op Erlings magnetische effect op het veld, is gemaakt om je warm te houden terwijl je je favoriete speler steunt.


  • Weergegeven kleur: Obsidian/Green Strike
  • Stijl: IO5902-451

Erling Haaland Club Fleece

30% korting

Deze fleecetop, met een print geïnspireerd op Erlings magnetische effect op het veld, is gemaakt om je warm te houden terwijl je je favoriete speler steunt.

Productgegevens

  • Body: 80% katoen/20% polyester. Rib: 97% katoen/3% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Obsidian/Green Strike
  • Stijl: IO5902-451

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,57 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Erling Haaland Club Fleece Nike voetbalsweatshirt met ronde hals voor kids

    Erling Haaland Club Fleece

    30% korting

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