Erling Haaland Club Fleece Nike voetbalshort voor kids

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Erling Haaland Club Fleece
Nike Voetbalshorts voor kids
30% korting
Uitverkocht:
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Deze fleeceshort heeft een print die is geïnspireerd op het magnetische effect van Erling op het veld en is gemaakt om je warm te houden terwijl je je favoriete speler steunt.
- Weergegeven kleur: Phantom/Hot Punch
- Stijl: IO5901-027
Erling Haaland Club Fleece
30% korting
Deze fleeceshort heeft een print die is geïnspireerd op het magnetische effect van Erling op het veld en is gemaakt om je warm te houden terwijl je je favoriete speler steunt.
Productgegevens
- Body: 80% katoen/20% polyester. Binnenzakken: 100% katoen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Phantom/Hot Punch
- Stijl: IO5901-027
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,47 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
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Erling Haaland Club Fleece
30% korting