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Erling Haaland Club Fleece Nike voetbalshort voor kids - Phantom/Hot Punch

Erling Haaland Club Fleece

Nike Voetbalshorts voor kids

30% korting

Uitverkocht:

Dit product is momenteel niet beschikbaar

Deze fleeceshort heeft een print die is geïnspireerd op het magnetische effect van Erling op het veld en is gemaakt om je warm te houden terwijl je je favoriete speler steunt.


  • Weergegeven kleur: Phantom/Hot Punch
  • Stijl: IO5901-027

Erling Haaland Club Fleece

30% korting

Deze fleeceshort heeft een print die is geïnspireerd op het magnetische effect van Erling op het veld en is gemaakt om je warm te houden terwijl je je favoriete speler steunt.

Productgegevens

  • Body: 80% katoen/20% polyester. Binnenzakken: 100% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Phantom/Hot Punch
  • Stijl: IO5901-027

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,47 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

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    Erling Haaland Club Fleece Nike voetbalshort voor kids

    Erling Haaland Club Fleece

    30% korting

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