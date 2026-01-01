Gerecyclede materialen
England x Palace
Voetbaltop met korte mouwen voor kids
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Palace brengt een eerbetoon aan Engeland met een ontwerp dat is geïnspireerd op het kruis van Sint-Joris op een zachte, zweetafvoerende top. Co-branding op de zoom.
- Weergegeven kleur: Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
- Stijl: IB5404-052
England x Palace
Palace brengt een eerbetoon aan Engeland met een ontwerp dat is geïnspireerd op het kruis van Sint-Joris op een zachte, zweetafvoerende top. Co-branding op de zoom.
Productgegevens
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
- Stijl: IB5404-052
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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England x Palace