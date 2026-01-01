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England FA Academy Nike voetbal - Wit/Rood/Blauw/Midnight Navy

Engeland FA Academy

Nike voetbal

€ 24,99

Scoor doelpunt na doelpunt met de innovatieve OmniSculpt technologie van de Academy voetbal. Groeven in de buitenbal zorgen ervoor dat lucht rond de bal kan circuleren voor een betere balvlucht.


  • Weergegeven kleur: Wit/Rood/Blauw/Midnight Navy
  • Stijl: IQ0655-100

Engeland FA Academy

€ 24,99

Scoor doelpunt na doelpunt met de innovatieve OmniSculpt technologie van de Academy voetbal. Groeven in de buitenbal zorgen ervoor dat lucht rond de bal kan circuleren voor een betere balvlucht.

Productgegevens

  • 67% rubber/10% polyurethaan (PU)/13% polyester/10% ethyleenvinylacetaat (EVA)
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Wit/Rood/Blauw/Midnight Navy
  • Stijl: IQ0655-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    England FA Academy Nike voetbal

    Engeland FA Academy

    € 24,99

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