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Gerecyclede materialen
England Energy
Nike Dri-FIT geweven voetbalbroek voor heren
€ 89,99
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Deze England broek combineert op de jaren 90 geïnspireerde details en een ploegspecifieke print met technologie die klaar is voor het moderne spel.
- Weergegeven kleur: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Wit
- Stijl: IH1880-451
England Energy
€ 89,99
Deze England broek combineert op de jaren 90 geïnspireerde details en een ploegspecifieke print met technologie die klaar is voor het moderne spel.
Voordelen
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- De waterafstotende afwerking houdt je droog bij nat weer.
Productgegevens
- 85% polyester/15% elastaan
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Wit
- Stijl: IH1880-451
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,83 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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England Energy
€ 89,99