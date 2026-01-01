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Engeland Tech Fleece
Nike voetbalbroek voor jongens
€ 84,99
Onze premium, lichte Tech fleece, die zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant zacht is, geeft je veel warmte zonder extra volume, zodat je je team bij elke temperatuur kunt steunen.
- Weergegeven kleur: Work Blue/Wit
- Stijl: IB7869-486
Engeland Tech Fleece
€ 84,99
Onze premium, lichte Tech fleece, die zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant zacht is, geeft je veel warmte zonder extra volume, zodat je je team bij elke temperatuur kunt steunen.
Productgegevens
- Body: 53% katoen/47% polyester. Zak (knokkelkant): 100% katoen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Work Blue/Wit
- Stijl: IB7869-486
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,38 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Engeland Tech Fleece
€ 84,99