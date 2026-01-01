 
afbeelding 1 van 5
Engeland Tech Fleece Nike voetbalbroek voor jongens - Work Blue/Wit

Engeland Tech Fleece

Nike voetbalbroek voor jongens

€ 84,99
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Onze premium, lichte Tech fleece, die zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant zacht is, geeft je veel warmte zonder extra volume, zodat je je team bij elke temperatuur kunt steunen.


  • Weergegeven kleur: Work Blue/Wit
  • Stijl: IB7869-486

Engeland Tech Fleece

€ 84,99

Onze premium, lichte Tech fleece, die zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant zacht is, geeft je veel warmte zonder extra volume, zodat je je team bij elke temperatuur kunt steunen.

Productgegevens

  • Body: 53% katoen/47% polyester. Zak (knokkelkant): 100% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Work Blue/Wit
  • Stijl: IB7869-486

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,38 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
    • Volledige lengte: valt net onder de enkel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (0)

Geen beoordelingen

Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Engeland Tech Fleece.

    Engeland Tech Fleece Nike voetbalbroek voor jongens

    Engeland Tech Fleece

    € 84,99

    Maak de look af

    Item 3 of 7