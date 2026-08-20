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Gerecyclede materialen
Engeland Strike
Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren
€ 54,99
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Deze Strike-top is gemaakt met zweetafvoerende technologie en heeft een aansluitende pasvorm, waardoor je fris en geconcentreerd blijft tijdens het trainen.
- Weergegeven kleur: Work Blue/Obsidian/Wit
- Stijl: IB4971-486
Engeland Strike
€ 54,99
Deze Strike-top is gemaakt met zweetafvoerende technologie en heeft een aansluitende pasvorm, waardoor je fris en geconcentreerd blijft tijdens het trainen.
Productgegevens
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Work Blue/Obsidian/Wit
- Stijl: IB4971-486
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,79 m lang
- Aansluitende pasvorm: strak en op maat
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Engeland Strike
€ 54,99