Gerecyclede materialen
Engeland Strike
Nike Dri-FIT knit voetbalshorts voor heren
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
De klassieke, traditionele pasvorm heeft speciale designdetails voor de opkomende sterren van het voetbal, en zorgt er samen met de zweetafvoerende technologie voor dat je fris en gefocust blijft terwijl je je skills verbetert.
- Weergegeven kleur: Obsidian/Work Blue/Wit
- Stijl: IB5064-451
Engeland Strike
De klassieke, traditionele pasvorm heeft speciale designdetails voor de opkomende sterren van het voetbal, en zorgt er samen met de zweetafvoerende technologie voor dat je fris en gefocust blijft terwijl je je skills verbetert.
Voordelen
- Zijzakken met rits om je essentials veilig in op te bergen.
- De mesh vlakken bieden ventilatie en een licht gevoel.
Productgegevens
- Elastische tailleband
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Obsidian/Work Blue/Wit
- Stijl: IB5064-451
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,78 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Engeland Strike