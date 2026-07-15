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Engeland Energy Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren - Work Blue/Wit/Obsidian

Gerecyclede materialen

England Energy

Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren

€ 74,99
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels

Dit England top combineert op de jaren 90 geïnspireerde details en een ploegspecifieke print met technologie die klaar is voor het moderne spel.


  • Weergegeven kleur: Work Blue/Wit/Obsidian
  • Stijl: IH1866-486

England Energy

€ 74,99

Dit England top combineert op de jaren 90 geïnspireerde details en een ploegspecifieke print met technologie die klaar is voor het moderne spel.

Productgegevens

  • Geribde kraag en boorden
  • Geweven label
  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Work Blue/Wit/Obsidian
  • Stijl: IH1866-486

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,78 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (2)

3 sterren

  • Nice but small & narrow

    KatieF597137378

    Comes some and very narrow on the body.

  • Estilo noventero

    JosebaL704810686

    Talla un poco más grande lo habitual, queda amplia. Estilo noventero, más para vestir que para hacer deporte

Engeland Energy Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren

England Energy

€ 74,99

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