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Engeland Energy Nike Dri-FIT geweven voetbaljack voor heren - Obsidian/Work Blue/Speed Red/Wit

Gerecyclede materialen

England Energy

Nike Dri-FIT geweven voetbaljack voor heren

€ 99,99
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels

Dit Engeland jack heeft op de jaren 90 geïnspireerde details en een specifieke print voor het team. Het geeft je een tijdloos ontwerp met technologie om het moderne spel aan te kunnen.


  • Weergegeven kleur: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Wit
  • Stijl: IH1874-451

England Energy

€ 99,99

Dit Engeland jack heeft op de jaren 90 geïnspireerde details en een specifieke print voor het team. Het geeft je een tijdloos ontwerp met technologie om het moderne spel aan te kunnen.

Voordelen

  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • De waterafstotende afwerking houdt je droog bij nat weer.

Productgegevens

  • 85% polyester/15% elastaan
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Wit
  • Stijl: IH1874-451

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,83 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

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    Engeland Energy Nike Dri-FIT geweven voetbaljack voor heren

    England Energy

    € 99,99

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