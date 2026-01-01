Engeland Club
Nike voetbaljoggingbroek voor heren
We hebben een klassieker voor elke dag een flinke dosis Engeland-trots gegeven, met als resultaat een comfortabele essential die je steeds weer wilt dragen. Onze halfzware, geborstelde fleece voelt extra zacht aan de binnenkant en glad aan de buitenkant, voor een comfortabel gevoel en een vormvast design.
- Weergegeven kleur: Midnight Navy/Wit
- Stijl: IB6289-410
Engeland Club
We hebben een klassieker voor elke dag een flinke dosis Engeland-trots gegeven, met als resultaat een comfortabele essential die je steeds weer wilt dragen. Onze halfzware, geborstelde fleece voelt extra zacht aan de binnenkant en glad aan de buitenkant, voor een comfortabel gevoel en een vormvast design.
Productgegevens
- Elastische tailleband met trekkoord
- Body: 80% katoen/20% polyester. Zijzak (knokkelkant)/achterzak: 100% katoen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Midnight Navy/Wit
- Stijl: IB6289-410
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,89 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Engeland Club