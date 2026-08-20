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Engeland Club Fleece Nike voetbaljoggingbroek voor kids - Midnight Navy/Wit

Engeland Club Fleece

Nike voetbaljoggingbroek voor kids

€ 44,99
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Zacht, warm en comfortabel. Je zou bijna in deze Engeland joggingbroek willen wonen. Deze lichte fleecetrui is glad aan de buitenkant, zacht geborsteld aan de binnenkant en is precies dat extra laagje dat je nodig hebt voor wat warmte.


  • Weergegeven kleur: Midnight Navy/Wit
  • Stijl: IB7971-410

Engeland Club Fleece

€ 44,99

Zacht, warm en comfortabel. Je zou bijna in deze Engeland joggingbroek willen wonen. Deze lichte fleecetrui is glad aan de buitenkant, zacht geborsteld aan de binnenkant en is precies dat extra laagje dat je nodig hebt voor wat warmte.

Productgegevens

  • Body: 80% katoen/20% polyester. Binnenzakken: 100% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Midnight Navy/Wit
  • Stijl: IB7971-410

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,55 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
    • Volledige lengte: valt net onder de enkel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Engeland Club Fleece Nike voetbaljoggingbroek voor kids

    Engeland Club Fleece

    € 44,99