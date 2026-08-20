Engeland Club Fleece
Nike voetbaljoggingbroek voor kids
Zacht, warm en comfortabel. Je zou bijna in deze Engeland joggingbroek willen wonen. Deze lichte fleecetrui is glad aan de buitenkant, zacht geborsteld aan de binnenkant en is precies dat extra laagje dat je nodig hebt voor wat warmte.
- Weergegeven kleur: Midnight Navy/Wit
- Stijl: IB7971-410
Engeland Club Fleece
Zacht, warm en comfortabel. Je zou bijna in deze Engeland joggingbroek willen wonen. Deze lichte fleecetrui is glad aan de buitenkant, zacht geborsteld aan de binnenkant en is precies dat extra laagje dat je nodig hebt voor wat warmte.
Productgegevens
- Body: 80% katoen/20% polyester. Binnenzakken: 100% katoen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Midnight Navy/Wit
- Stijl: IB7971-410
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,55 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Engeland Club Fleece