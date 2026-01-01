Engeland 2026/27 Pitch voetbal Nike Pitch voetbal

Engeland 2026/27 Pitch voetbal
Nike Pitch bal
Laat je liefde voor het spel zien met de Nike Pitch voetbal. Deze bal is gemaakt voor je trainingssessies en het verbeteren van je voetenwerk en heeft een stevige buitenlaag voor een consistente performance.
- Weergegeven kleur: Wit/Obsidian
- Stijl: IQ7531-100
Engeland 2026/27 Pitch voetbal
Laat je liefde voor het spel zien met de Nike Pitch voetbal. Deze bal is gemaakt voor je trainingssessies en het verbeteren van je voetenwerk en heeft een stevige buitenlaag voor een consistente performance.
Pluspunten
De machinegenaaide buitenbal met textuur zorgt voor een optimale vorm, een fijn gevoel en stevigheid, en de rubberen binnenbal zorgt voor behoud van luchtdruk en vorm.
Productgegevens
- Deze bal is gemaakt voor je trainingssessies en het verbeteren van je voetenwerk en heeft een stevige buitenlaag voor een consistente performance.
- 62% polyester/28% nylon/5% rubber/5% elastaan
- Weergegeven kleur: Wit/Obsidian
- Stijl: IQ7531-100
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Engeland 2026/27 Pitch voetbal