Engeland 2026/27 Nike Skills voetbal

Engeland 2026/27

€ 19,99

Als je je voetenwerk wilt verfijnen, is deze bal dankzij het kleinere formaat ideaal om je vaardigheden te oefenen en meer zelfvertrouwen te krijgen met de bal.

Pluspunten De bal in maat 1 is perfect voor alle leeftijden om vaardigheden mee te ontwikkelen.