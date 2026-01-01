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Engeland 2026/27
Nike Skills voetbal
€ 19,99
Uitverkocht:
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Als je je voetenwerk wilt verfijnen, is deze bal dankzij het kleinere formaat ideaal om je vaardigheden te oefenen en meer zelfvertrouwen te krijgen met de bal.
- Weergegeven kleur: Wit/Obsidian
- Stijl: IQ7542-100
Engeland 2026/27
€ 19,99
Als je je voetenwerk wilt verfijnen, is deze bal dankzij het kleinere formaat ideaal om je vaardigheden te oefenen en meer zelfvertrouwen te krijgen met de bal.
Pluspunten
De bal in maat 1 is perfect voor alle leeftijden om vaardigheden mee te ontwikkelen.
Productgegevens
- De machinegenaaide buitenbal met textuur zorgt voor een optimale vorm, een fijn gevoel en stevigheid, en de rubberen binnenbal zorgt voor behoud van luchtdruk en vorm.
- 62% polyester/28% nylon/5% rubber/5% elastaan
- Weergegeven kleur: Wit/Obsidian
- Stijl: IQ7542-100
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Engeland 2026/27
€ 19,99