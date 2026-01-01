Engeland 2026/27 Heritage crossbodytas
Nike Heritage Crossbodytas
De Nike Heritage Crossbodytas is een alternatief voor de klassieke heuptas en biedt handsfree opslag in het design dat je schuin over je borst draagt. De Futura logoprint en eenvoudig verstelbare band maken de tas een praktische keuze voor dagelijks gebruik. De tas heeft een hoofdvak en een accessoirevak, zodat je je spullen overzichtelijk kunt opbergen. Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecycled polyester.
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: IQ6787-451
Engeland 2026/27 Heritage crossbodytas
De Nike Heritage Crossbodytas is een alternatief voor de klassieke heuptas en biedt handsfree opslag in het design dat je schuin over je borst draagt. De Futura logoprint en eenvoudig verstelbare band maken de tas een praktische keuze voor dagelijks gebruik. De tas heeft een hoofdvak en een accessoirevak, zodat je je spullen overzichtelijk kunt opbergen. Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecycled polyester.
Pluspunten
Het hoofdvak met rits houdt je spullen overzichtelijk en veilig opgeborgen. In het accessoirevak met rits kun je kleine spullen veilig opbergen.
Productgegevens
- Verstelbare band voor je eigen draagstijl.
- 100% polyester
- Met de hand wassen
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: IQ6787-451
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Engeland 2026/27 Heritage crossbodytas