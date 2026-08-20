Engeland 2026/27 Clubpet Poly 5P Youth Nike Clubpet Poly 5P Youth

Engeland 2026/27 Clubpet Poly 5P
Nike Clubpet Poly 5P voor de jeugd
Uitverkocht:
Deze kleur is momenteel niet beschikbaar
Ga voor onopvallend met deze ongestructureerde Nike Club pet. Deze lichte, eenvoudig te dragen pet heeft een simpel design dat bij bijna elke look past. Hij is gewassen voor die geliefde ingedragen look.
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: IQ7520-451
Engeland 2026/27 Clubpet Poly 5P
Ga voor onopvallend met deze ongestructureerde Nike Club pet. Deze lichte, eenvoudig te dragen pet heeft een simpel design dat bij bijna elke look past. Hij is gewassen voor die geliefde ingedragen look.
Pluspunten
Biologische katoenen keperstof is licht en soepel. Het middelhoge design met zes vlakken maakt styling eenvoudig.
Productgegevens
- Dankzij de metalen tri-glidesluiting met Swoosh merkdetails kun je de pasvorm eenvoudig aanpassen.
- 100% polyester.
- Met de hand wassen
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: IQ7520-451
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Engeland 2026/27 Clubpet Poly 5P