Engeland 2026/27 Apex vissershoedje
Nike Apex vissershoedje
Uitverkocht:
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Geniet in stijl van de zon met het Nike Apex vissershoedje. Dit lichte hoedje is net zo makkelijk op te zetten als op te bergen als je hem niet draagt. Het is gemaakt om je comfortabel te houden wanneer de zon hoog staat en je avonturen wilt beleven.
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: IQ7057-451
Engeland 2026/27 Apex vissershoedje
Geniet in stijl van de zon met het Nike Apex vissershoedje. Dit lichte hoedje is net zo makkelijk op te zetten als op te bergen als je hem niet draagt. Het is gemaakt om je comfortabel te houden wanneer de zon hoog staat en je avonturen wilt beleven.
Pluspunten
De Apex vissershoedjes hebben een gemiddelde diepte en bedekking rondom.
Productgegevens
- Dankzij het ongestructureerde design kun je het hoedje eenvoudig en plat opbergen.
- 100% polyester
- Met de hand wassen
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: IQ7057-451
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Engeland 2026/27 Apex vissershoedje