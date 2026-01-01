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Engeland 2026/27 Apex vissershoedje Nike Apex vissershoedje - Obsidian/Wit

Engeland 2026/27 Apex vissershoedje

Nike Apex vissershoedje

€ 29,99

Uitverkocht:

Dit product is momenteel niet beschikbaar

Geniet in stijl van de zon met het Nike Apex vissershoedje. Dit lichte hoedje is net zo makkelijk op te zetten als op te bergen als je hem niet draagt. Het is gemaakt om je comfortabel te houden wanneer de zon hoog staat en je avonturen wilt beleven.


  • Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
  • Stijl: IQ7057-451

Engeland 2026/27 Apex vissershoedje

€ 29,99

Geniet in stijl van de zon met het Nike Apex vissershoedje. Dit lichte hoedje is net zo makkelijk op te zetten als op te bergen als je hem niet draagt. Het is gemaakt om je comfortabel te houden wanneer de zon hoog staat en je avonturen wilt beleven.

Pluspunten

De Apex vissershoedjes hebben een gemiddelde diepte en bedekking rondom.

Productgegevens

  • Dankzij het ongestructureerde design kun je het hoedje eenvoudig en plat opbergen.
  • 100% polyester
  • Met de hand wassen
  • Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
  • Stijl: IQ7057-451

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    Engeland 2026/27 Apex vissershoedje Nike Apex vissershoedje

    Engeland 2026/27 Apex vissershoedje

    € 29,99

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