Engeland 2026/27 Aerobill C99 pet TR
Nike Aerobill C99 pet TR
Geef je hoofd ventilatie terwijl je het merk vertegenwoordigt waar je van houdt. Een hoog design geeft deze pet een comfortabele, moderne pasvorm. De mesh vlakken houden het geheel luchtig en een kliksluiting achter zorgt voor een verstelbare pasvorm.
- Weergegeven kleur: Obsidian/Obsidian
- Stijl: IQ7556-451
Engeland 2026/27 Aerobill C99 pet TR
Geef je hoofd ventilatie terwijl je het merk vertegenwoordigt waar je van houdt. Een hoog design geeft deze pet een comfortabele, moderne pasvorm. De mesh vlakken houden het geheel luchtig en een kliksluiting achter zorgt voor een verstelbare pasvorm.
Pluspunten
Mesh inzetstukken voor maximale frisheid.
Productgegevens
- De drukknoopsluiting is eenvoudig aan te passen aan jouw maat, en de ruimvallende, diepe pet heeft een moderne pasvorm.
- Body: 100% katoen. Mesh: 100% polyester.
- Met de hand wassen
- Weergegeven kleur: Obsidian/Obsidian
- Stijl: IQ7556-451
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Engeland 2026/27 Aerobill C99 pet TR