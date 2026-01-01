Engeland 2026/27 Academy voetbal Nike Academy voetbal

Engeland 2026/27 Academy voetbal
Nike Academy bal
Scoor doelpunt na doelpunt met de innovatieve OmniSculpt technologie van Academy Football. De groeven in de buitenbal zorgen ervoor dat lucht rond de bal kan circuleren voor een betere balvlucht.
- Weergegeven kleur: Wit/Obsidian/Speed Red/Wit
- Stijl: IQ7563-100
Engeland 2026/27 Academy voetbal
Scoor doelpunt na doelpunt met de innovatieve OmniSculpt technologie van Academy Football. De groeven in de buitenbal zorgen ervoor dat lucht rond de bal kan circuleren voor een betere balvlucht.
Pluspunten
Nike Aerowsculpt technologie gebruikt voorgevormde groeven om de luchtcirculatie over de bal te verstoren, voor minder wrijving en een stabielere vlucht.
Productgegevens
- De buitenbal met textuur zorgt voor een consistent gevoel tijdens het passen, schieten en dribbelen. De rubberen binnenbal behoudt de luchtdruk en vorm.
- 67% rubber/10% polyurethaan (PU)/13% polyester/10% ethyleenvinylacetaat (EVA)
- Weergegeven kleur: Wit/Obsidian/Speed Red/Wit
- Stijl: IQ7563-100
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Engeland 2026/27 Academy voetbal