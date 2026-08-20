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Gerecyclede materialen
Nike Energy
Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
30% korting
Dit product is gemaakt van materiaal met meer dan 50% gerecyclede polyestervezels
Nike veroverde 30 jaar geleden de voetbalwereld. Deze zweetafvoerende top heeft dezelfde details als die tijdloze designs uit de jaren '90, maar uitgerust met moderne technologie.
- Weergegeven kleur: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
- Stijl: IF1534-121
Nike Energy
30% korting
Nike veroverde 30 jaar geleden de voetbalwereld. Deze zweetafvoerende top heeft dezelfde details als die tijdloze designs uit de jaren '90, maar uitgerust met moderne technologie.
Productgegevens
- Geribde kraag en boorden
- Geweven label
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
- Stijl: IF1534-121
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,84 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike Energy
30% korting