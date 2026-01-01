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Gerecyclede materialen
Nike Energy
Tanktop voor dames
€ 119,99
Geniet van het comfort in deze aansluitende, gelaagde tanktop die is gemaakt van licht en elastisch materiaal.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IO1985-010
Nike Energy
€ 119,99
Geniet van het comfort in deze aansluitende, gelaagde tanktop die is gemaakt van licht en elastisch materiaal.
Productgegevens
- 94% polyester/6% elastaan
- Strakke pasvorm
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IO1985-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat L en is 1,74 m lang
- Strakke pasvorm: aansluitend en voorgevormd
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Energy
€ 119,99