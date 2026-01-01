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Nike Energy tanktop voor dames - Zwart

Gerecyclede materialen

Nike Energy

Tanktop voor dames

€ 119,99
Zwart
Phantom
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Geniet van het comfort in deze aansluitende, gelaagde tanktop die is gemaakt van licht en elastisch materiaal.


  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IO1985-010

Nike Energy

€ 119,99

Geniet van het comfort in deze aansluitende, gelaagde tanktop die is gemaakt van licht en elastisch materiaal.

Productgegevens

  • 94% polyester/6% elastaan
  • Strakke pasvorm
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IO1985-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat L en is 1,74 m lang
    • Strakke pasvorm: aansluitend en voorgevormd
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Energy tanktop voor dames

    Nike Energy

    € 119,99

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