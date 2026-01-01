Gerecyclede materialen
Nike Energy
Repel geweven voetbaljack voor heren
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Nike veroverde 30 jaar geleden de voetbalwereld. Dit waterafstotende jack heeft dezelfde details als die tijdloze ontwerpen uit het midden van de jaren '90, maar uitgerust met moderne technologie.
- Weergegeven kleur: Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
- Stijl: IF1528-410
Nike Energy
Nike veroverde 30 jaar geleden de voetbalwereld. Dit waterafstotende jack heeft dezelfde details als die tijdloze ontwerpen uit het midden van de jaren '90, maar uitgerust met moderne technologie.
Voordelen
- Geweven stretchmateriaal rekt in vier richtingen om met je mee te bewegen.
- Steekzakken om spullen in op te bergen.
Productgegevens
- Ritssluiting in twee richtingen aan de voorkant
- Elastische boorden en zoom
- Elastische opening bij de capuchon
- Geborduurd Swoosh-logo
- 85% polyester/15% elastaan
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
- Stijl: IF1528-410
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,84 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike Energy