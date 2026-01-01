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Nike Energy geweven damesshorts - Phantom

Gerecyclede materialen

Nike Energy

Geweven damesshorts

€ 124,99
Phantom
Zwart
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Deze lichte shorts heeft twee lagen materiaal: een strakke binnenlaag en een ruimvallende buitenlaag, voor comfort en bedekking. We hebben meer dan genoeg zakken toegevoegd, zodat je je kunt concentreren op je tempo en niets anders.


  • Weergegeven kleur: Phantom
  • Stijl: IO1988-030

Nike Energy

€ 124,99

Deze lichte shorts heeft twee lagen materiaal: een strakke binnenlaag en een ruimvallende buitenlaag, voor comfort en bedekking. We hebben meer dan genoeg zakken toegevoegd, zodat je je kunt concentreren op je tempo en niets anders.

Productgegevens

  • Zakken met rits
  • Elastische tailleband met trekkoord
  • Body/voering: 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Phantom
  • Stijl: IO1988-030

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,72 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Energy geweven damesshorts

    Nike Energy

    € 124,99

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