Gerecyclede materialen
Nike Energy
Geweven damesshorts
Deze lichte shorts heeft twee lagen materiaal: een strakke binnenlaag en een ruimvallende buitenlaag, voor comfort en bedekking. We hebben meer dan genoeg zakken toegevoegd, zodat je je kunt concentreren op je tempo en niets anders.
- Weergegeven kleur: Phantom
- Stijl: IO1988-030
Nike Energy
Deze lichte shorts heeft twee lagen materiaal: een strakke binnenlaag en een ruimvallende buitenlaag, voor comfort en bedekking. We hebben meer dan genoeg zakken toegevoegd, zodat je je kunt concentreren op je tempo en niets anders.
Productgegevens
- Zakken met rits
- Elastische tailleband met trekkoord
- Body/voering: 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Phantom
- Stijl: IO1988-030
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,72 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Energy