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Nike Energy
Bodysuit voor dames
€ 89,99
Pronk met je techniek in deze strakke bodysuit. Halfzwaar, ultrazacht materiaal biedt soepele bedekking, zodat vooral je zelfvertrouwen zichtbaar is.
- Weergegeven kleur: Phantom
- Stijl: IM6096-030
Nike Energy
€ 89,99
Pronk met je techniek in deze strakke bodysuit. Halfzwaar, ultrazacht materiaal biedt soepele bedekking, zodat vooral je zelfvertrouwen zichtbaar is.
Productgegevens
- Body/voering: 53% nylon/47% elastaan. Voering kruis: 60% katoen/40% polyester.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Phantom
- Stijl: IM6096-030
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,72 m lang
- Strakke pasvorm: aansluitend en voorgevormd
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Energy
€ 89,99