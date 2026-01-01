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Nike Energy bodysuit voor dames - Phantom

Nike Energy

Bodysuit voor dames

€ 89,99
Phantom
Zwart
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Pronk met je techniek in deze strakke bodysuit. Halfzwaar, ultrazacht materiaal biedt soepele bedekking, zodat vooral je zelfvertrouwen zichtbaar is.


  • Weergegeven kleur: Phantom
  • Stijl: IM6096-030

Nike Energy

€ 89,99

Pronk met je techniek in deze strakke bodysuit. Halfzwaar, ultrazacht materiaal biedt soepele bedekking, zodat vooral je zelfvertrouwen zichtbaar is.

Productgegevens

  • Body/voering: 53% nylon/47% elastaan. Voering kruis: 60% katoen/40% polyester.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Phantom
  • Stijl: IM6096-030

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,72 m lang
    • Strakke pasvorm: aansluitend en voorgevormd
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Energy bodysuit voor dames

    Nike Energy

    € 89,99

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