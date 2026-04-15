 
afbeelding 1 van 2
Nike Dura Feel 10 golfhandschoen voor dames (linkshandig) - Pearl White/Pearl White/Zwart

Nike Dura Feel 10

golfhandschoen voor dames (linkshandig)

€ 14,99
Selecteer maatMaatwijzer

De Nike Dura Feel 10 golfhandschoen is gemaakt met licht, synthetisch leer op de palm voor stevige grip. Dankzij het stretchmateriaal op de rug van de hand kun je je natuurlijk bewegen bij iedere swing. Deze vernieuwde versie heeft een versterkte handpalm en duim voor extra stevigheid op de plekken waar je die het hardst nodig hebt.


  • Weergegeven kleur: Pearl White/Pearl White/Zwart
  • Stijl: DR5137-284

Nike Dura Feel 10

€ 14,99

De Nike Dura Feel 10 golfhandschoen is gemaakt met licht, synthetisch leer op de palm voor stevige grip. Dankzij het stretchmateriaal op de rug van de hand kun je je natuurlijk bewegen bij iedere swing. Deze vernieuwde versie heeft een versterkte handpalm en duim voor extra stevigheid op de plekken waar je die het hardst nodig hebt.

Pluspunten

  • Perforaties op de vingers en duim zorgen voor optimale luchtcirculatie om je hand koel te houden.
  • Met de schuine sluiting met bandje kun je de pasvorm aanpassen.

Productgegevens

  • Palm: 60% PU-leer/30% polyester/10% nylon. Rug: 50% PU-leer/45% polyester/5% elastaan. Overig: 40% polyester/ 32% PU-leer/18% nylon/ 10% elastaan.
  • Met de hand wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Pearl White/Pearl White/Zwart
  • Stijl: DR5137-284

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (5)

3.6 sterren

  • Luva sintética golf

    ritap238325579

    Boa tamanho certo

  • Mislead

    kyler401860166

    It is a female glove, which is not stated anywhere. Ended up giving the glove away and buying a new one from the pro shop over my holiday.

  • FEMALE GOLF GLOVE!

    Baljit

    THIS IS A FEMALE GOLF GLOVE! it doesn’t say that anywhere when ordering so watch out! Nike please make it clear on the website and during sizing options that this is a female glove.

Nike Dura Feel 10 golfhandschoen voor dames (linkshandig)

Nike Dura Feel 10

€ 14,99

Maak de look af

Item 3 of 3