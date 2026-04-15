Nike Dura Feel 10 golfhandschoen voor dames (linkshandig)

Luva sintética golf
ritap238325579
Boa tamanho certo
De Nike Dura Feel 10 golfhandschoen is gemaakt met licht, synthetisch leer op de palm voor stevige grip. Dankzij het stretchmateriaal op de rug van de hand kun je je natuurlijk bewegen bij iedere swing. Deze vernieuwde versie heeft een versterkte handpalm en duim voor extra stevigheid op de plekken waar je die het hardst nodig hebt.
Nike Dura Feel 10
De Nike Dura Feel 10 golfhandschoen is gemaakt met licht, synthetisch leer op de palm voor stevige grip. Dankzij het stretchmateriaal op de rug van de hand kun je je natuurlijk bewegen bij iedere swing. Deze vernieuwde versie heeft een versterkte handpalm en duim voor extra stevigheid op de plekken waar je die het hardst nodig hebt.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
3.6 sterren
Luva sintética golf
ritap238325579
Boa tamanho certo
Mislead
kyler401860166
It is a female glove, which is not stated anywhere. Ended up giving the glove away and buying a new one from the pro shop over my holiday.
FEMALE GOLF GLOVE!
Baljit
THIS IS A FEMALE GOLF GLOVE! it doesn’t say that anywhere when ordering so watch out! Nike please make it clear on the website and during sizing options that this is a female glove.
Nike Dura Feel 10