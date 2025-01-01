Nike Dunk x LEGO® Set sneaker-bouwpakket met exclusieve minifiguur

Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Sneaker-bouwpakket met exclusieve minifiguur
Trucs en stenen? Laat de chaos maar komen! Laat je wildste trickshots (en Nike drip) zien met een assist van een levensgrote Nike Dunk. Deze Nike x LEGO® Collection set geeft je volledige toegang tot het veld om alle hoeken van de ring te verkennen met je LEGO® minifiguur, of laat de Nike Dunk hem naar de ring lanceren. Bouw hem op jouw manier voor een epische vertoning van speelplezier.
- Weergegeven kleur: Gym Red/Wit
- Stijl: LE1002-687
Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Trucs en stenen? Laat de chaos maar komen! Laat je wildste trickshots (en Nike drip) zien met een assist van een levensgrote Nike Dunk. Deze Nike x LEGO® Collection set geeft je volledige toegang tot het veld om alle hoeken van de ring te verkennen met je LEGO® minifiguur, of laat de Nike Dunk hem naar de ring lanceren. Bouw hem op jouw manier voor een epische vertoning van speelplezier.
Pluspunten
- De set bestaat uit een graffiti-achtergrond, een basket, een veldje en een verwijderbare mini-Nike Dunk sneaker.
- Exclusieve LEGO® minifiguur rotsen Nike x LEGO Collection druipt en wordt geleverd met twee hoofden om uit te kiezen.
- De bouwbare Nike Dunk heeft een speciale functie die hem naar voren stuwt om een slam dunk te simuleren.
- Je ontwerp is bedoeld als een verzamelobject en brengt het plezier van het veld naar de inrichting van je ruimte.
Productgegevens
- Ontworpen voor kids vanaf 10 jaar
- Waarschuwing: verstikkingsgevaar. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- 25 x 38 x 13 cm (hxbxd)
- 454 stukjes
- Weergegeven kleur: Gym Red/Wit
- Stijl: LE1002-687
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Kleine tricks, grote kicks
Je trickshots krijgen een flinke boost. Bouw de opvallende set op jouw manier en laat je LEGO® minifiguur vanuit alle hoeken scoren.
Lanceren maar
De Nike Dunk set heeft een hefboom waarmee je de schoen afzet, zodat je kleine basketballer in stijl erop los kan scoren.
Exclusief LEGO® minifiguur
Customize je basketbalpoppetje, die kleding draagt die bij de Nike x LEGO® collectie past, door te kiezen uit twee verschillende hoofdjes met veel karakter.
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