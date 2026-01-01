Nike
Driedelige lifestyle hoodieset met T-shirt voor kleuters
Kleed de kleinste atleten gemakkelijk in een afgestemde, veelzijdige sportstijl met deze driedelige set. Het T-shirt met standaardpasvorm heeft een ronde hals zonder label voor extra draagcomfort. De hoodie met rits over de hele lengte is een gemakkelijk aan te trekken essential en de bijpassende broek heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm voor de hele dag spelen.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: JA3219-010
Nike
Kleed de kleinste atleten gemakkelijk in een afgestemde, veelzijdige sportstijl met deze driedelige set. Het T-shirt met standaardpasvorm heeft een ronde hals zonder label voor extra draagcomfort. De hoodie met rits over de hele lengte is een gemakkelijk aan te trekken essential en de bijpassende broek heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm voor de hele dag spelen.
Productgegevens
- 60% katoen/40% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: JA3219-010
Maat en pasvorm
- Het mannelijke model draagt maat 6 en is 1,09 m lang
- Het vrouwelijke model draagt maat 6 en is 1,31 m lang
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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