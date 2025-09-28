Nike Dri-FIT Strike Voetbalsokken tot over de knie

Holes at toes
EdwarH431951111
At the beginning the quality is fine, but after a few months (3), of only wearing the socks once a week, holes form at the toes or at the ankle
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecyclede polyestervezels
Hou je voeten comfortabel, van start tot finish. Of je nu je voetbalvaardigheden verbetert met oefeningen of het veld op gaat voor een belangrijke wedstrijd, deze sokken kunnen je helpen. Deze sokken zijn gemaakt met zweetafvoerende technologie om je comfortabel en droog te houden.
Nike Dri-FIT Strike
Hou je voeten comfortabel, van start tot finish. Of je nu je voetbalvaardigheden verbetert met oefeningen of het veld op gaat voor een belangrijke wedstrijd, deze sokken kunnen je helpen. Deze sokken zijn gemaakt met zweetafvoerende technologie om je comfortabel en droog te houden.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.4 sterren
Holes at toes
EdwarH431951111
At the beginning the quality is fine, but after a few months (3), of only wearing the socks once a week, holes form at the toes or at the ankle
Very nice socks but not durable.
AprilR67509476
Very nice socks but not durable. Unfortunately, didn't last long. Quickly developed holes in the toes of both socks.
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KathaWi
Sitzen sehr gut, nur etwas zu lang
Nike Dri-FIT Strike