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Goede beoordeling
Nike Dri-FIT Strike Voetbalsokken tot over de knie - Zwart/Wit

Gerecyclede materialen

Nike Dri-FIT Strike

Voetbalsokken tot over de knie

30% korting
Zwart/Wit
Wit/Zwart
Selecteer maatMaatwijzer

Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecyclede polyestervezels

Hou je voeten comfortabel, van start tot finish. Of je nu je voetbalvaardigheden verbetert met oefeningen of het veld op gaat voor een belangrijke wedstrijd, deze sokken kunnen je helpen. Deze sokken zijn gemaakt met zweetafvoerende technologie om je comfortabel en droog te houden.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: DH6622-010

Nike Dri-FIT Strike

30% korting

Hou je voeten comfortabel, van start tot finish. Of je nu je voetbalvaardigheden verbetert met oefeningen of het veld op gaat voor een belangrijke wedstrijd, deze sokken kunnen je helpen. Deze sokken zijn gemaakt met zweetafvoerende technologie om je comfortabel en droog te houden.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van je huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • De band rond de voetholte sluit goed aan en biedt ondersteuning.

Productgegevens

  • 88% gerecycled polyester/ 6% elastaan/6% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: DH6622-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat L en is 1,79 m lang
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (16)

4.4 sterren

  • Holes at toes

    EdwarH431951111

    At the beginning the quality is fine, but after a few months (3), of only wearing the socks once a week, holes form at the toes or at the ankle

  • Very nice socks but not durable.

    AprilR67509476

    Very nice socks but not durable. Unfortunately, didn't last long. Quickly developed holes in the toes of both socks.

  • Top

    KathaWi

    Sitzen sehr gut, nur etwas zu lang

Nike Dri-FIT Strike Voetbalsokken tot over de knie

Nike Dri-FIT Strike

30% korting

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