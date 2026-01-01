afbeelding 1 van 3
Nike Dri-FIT
Nekwarmer
€ 24,99
Uitverkocht:
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Deze nekwarmer is gemaakt met zweetafvoerende technologie die je droog en comfortabel houdt tijdens het hardlopen, wandelen of spelen.
- Weergegeven kleur: Zwart/Silver
- Stijl: DX7946-042
Nike Dri-FIT
€ 24,99
Deze nekwarmer is gemaakt met zweetafvoerende technologie die je droog en comfortabel houdt tijdens het hardlopen, wandelen of spelen.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van je huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- Veelzijdig design maakt het gemakkelijk om hem overal te dragen.
Productgegevens
- 88% polyester/12% elastaan
- Met de hand wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Silver
- Stijl: DX7946-042
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike Dri-FIT.
Nike Dri-FIT
€ 24,99