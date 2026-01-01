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Nike Dri-FIT Nekwarmer - Zwart/Silver

Nike Dri-FIT

Nekwarmer

€ 24,99

Uitverkocht:

Dit product is momenteel niet beschikbaar

Deze nekwarmer is gemaakt met zweetafvoerende technologie die je droog en comfortabel houdt tijdens het hardlopen, wandelen of spelen.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Silver
  • Stijl: DX7946-042

Nike Dri-FIT

€ 24,99

Deze nekwarmer is gemaakt met zweetafvoerende technologie die je droog en comfortabel houdt tijdens het hardlopen, wandelen of spelen.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van je huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • Veelzijdig design maakt het gemakkelijk om hem overal te dragen.

Productgegevens

  • 88% polyester/12% elastaan
  • Met de hand wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Silver
  • Stijl: DX7946-042

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    Nike Dri-FIT Nekwarmer

    Nike Dri-FIT

    € 24,99

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