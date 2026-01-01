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Nike Dri-FIT Miler set met top met korte rits en broek voor kleuters - Zwart

Nike

Dri-FIT Miler set met top met korte rits en broek voor kleuters

€ 59,99
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Bereid je kind moeiteloos voor op de wedstrijd met dit bijpassende tweedelige trainingspak, gemaakt van materiaal met vochtafvoerende Dri-FIT-technologie om kleine atleten koel en droog te houden tijdens het spelen. De trui heeft een korte rits voor eenvoudig aantrekken en als laagje te gebruiken. De trui heeft ook reflecterende details en de duimgaten in de boorden zorgen voor een moderne uitstraling. De broek heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm. In de zakken kun je kleine spullen in opbergen en de taps toelopende pijpen hebben een rits bij de enkels.


  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IU5336-010

Nike

€ 59,99

Bereid je kind moeiteloos voor op de wedstrijd met dit bijpassende tweedelige trainingspak, gemaakt van materiaal met vochtafvoerende Dri-FIT-technologie om kleine atleten koel en droog te houden tijdens het spelen. De trui heeft een korte rits voor eenvoudig aantrekken en als laagje te gebruiken. De trui heeft ook reflecterende details en de duimgaten in de boorden zorgen voor een moderne uitstraling. De broek heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm. In de zakken kun je kleine spullen in opbergen en de taps toelopende pijpen hebben een rits bij de enkels.

Productgegevens

  • Top: 55% gerecycled polyester/45% polyester. Broek: 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IU5336-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat 4 en is 1,07 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Dri-FIT Miler set met top met korte rits en broek voor kleuters

    Nike

    € 59,99

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